شاهد.. غادة عادل منذ الطفولة

نشر عبد الله ابن الفنانة غادة عادل صورة لوالدته غادة عادل فى مهرجان الجونة بإطلالة مثيرة و صورة أخرى وهى ترتدى ملابس محتشمة

و ذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك و علق عليها قائلا: إيه اللي حصل يا ماما؟ و ردت النجمة وقالت: "ليه يا زمان مسيبتناش أبرياء صغيرين".

يذكر أن آخر ما شاركت فيه النجمة هو فيلم ولاد رزق2 الذى تم طرحه فى موسم عيد الأضحى