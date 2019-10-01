شاهد.. غادة عادل منذ الطفولة

نشر عبد الله ابن الفنانة غادة عادل صورة لوالدته غادة عادل فى مهرجان الجونة بإطلالة مثيرة و صورة أخرى وهى ترتدى ملابس محتشمةو ذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك و علق عليها قائلا: إيه اللي حصل يا ماما؟ و ردت النجمة وقالت: "ليه يا زمان مسيبتناش أبرياء صغيرين".
يذكر أن آخر ما شاركت فيه النجمة هو فيلم ولاد رزق2 الذى تم طرحه فى موسم عيد الأضحى
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