مدحت صالح ومي ويسرا في حفل MBC مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر

يُحيي الفنان الكبير مدحت صالح، والنجمة الشابة مي فاروق، والمُطربة الصاعدة يسرا سعوف، حفل شبكة قنوات "MBC مصر"، للاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت رعاية ودعم اللواء خالد فودة مُحافظ جنوب سيناء.

ويُقام حفل "MBC مصر"، احتفالًا بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، يوم السبت المُقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويمثل ذلك الحفل امتداداً للحفلات الغنائية والفنية التي تُقيمها شبكة قنوات "MBC مصر" في المناسبات الوطنية إيماناً منها بأهمية وضرورة وصول الفن الراقي إلي كل مكان في مصر.

وسيُقدم الفنان الكبير مدحت صالح خلال الحفل مجموعة مُنتقاة من أبرز وأجمل أعماله الفنية منها أغنيات "ياللي رايح سينا، النور مكانه في القلوب، زي ما هي حبها، قلب واحد، كوكب تاني، بارمي السلام، إبن مصر، بنتي

وحبيبتي، الله ياسيدي، اسمر يا أسمر يا اسمراني، بنت القلب، و ماشيين في السكه".

كما تُغني النجمة الشابة مي فاروق مُختارات متنوعة من الأغاني منها أغنيات "فكروني، مصر التي في خاطري، يا حبيبتي يا مصر، طيب وأنا مالي، يا شمس ومنورة، سلم علي، طاير ياهوي"، بينما تُغني النجمة الصاعدة يسرا سعوف مُختارات متنوعة من الأغاني منها، "عيون القلب، هوا يا هوا، لولا الملامة، مشربتش من نيلها، أحلف بسماها وبترابها".

ومن جانبه عبر الفنان مدحت صالح عن سعادته الكبيرة بالمُشاركة مُجدداً في هذه المناسبة الوطنية الغالية على كل مصري والغناء في مدينة السلام، وقال أنه يشعر بالفخر والسعادة لوجوده مرة أخري مع أهالي

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سيناء ومشاركته لهم في الاحتفال بذكري نصر أكتوبر الخالد، وأشار صالح إلي أنه يأمل أن يُشارك مع زملائه الفنانين في تقديم لحظات من السعادة لأهالي سيناء خلال الحفل.

وأثني "صالح" على مُبادرة شبكة قنوات "MBC مصر" المُستمرة بإقامة هذه الحفلات الناجحة، وقال أنه يتمني أن تتزايد الحفلات الغنائية الجماهيرية في المُحافظات المُختلفة وبما يُحقق الكثير من البهجة والمُتعه للجمهور المصري، وعلى الدعم الكبير الذي يُقدمه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لإقامة هذه التظاهرات الفنية الكبيرة.

وقالت النجمة الشابة مي فاروق أنها سعيدة بمُشاركتها لأول مرة في حفلات "MBC مصر" وخاصة أن تكون هذه الحفلة في واحدة من أجمل مناسباتنا الوطنية، ,وتأمل مي أن تكون عند حسن ظن جمهور سيناء الذي سيحضر الحفل وملايين المُتابعين عبر الشاشة.

وأشارت النجمة الصاعدة يُسرا سعوف إلي أنها تشعر بالسعادة الغامرة لأنها تلتقي الجمهور المصري لأول مرة في حفل مُباشر وفي مناسبة وطنية عربية عظيمة، وقالت أنها ممتنة لثقة قنوات "MBC مصر" فيها واختيارها مع نجوم كبار لهذه المُناسبة.