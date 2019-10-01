ظهور ريهام سعيد برفقة أسرتها: هم القيمة الحقيقية للحياة

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة لجمهورها، من خلال صورة نشرتها ظهرت فيها برفقة أسرتها، مؤكدة أن هؤلاء هم القيمة الحقيقة للحياة وما دون ذلك لا يعنيها.
وعلقت ريهام سعيد على الصورة عبر
يُذكر أن ريهام سعيد تعرضت لهجوم كبير أخيرًا، بعد أن أساءت في آخر حلقات برنامجها "صبايا"، أصحاب السمنة المفرطة، ووصفتهم بكلمات مهينة، وأعتمدت في حديثها على أسلوب القهر والتوبيخ ووصفتهم بأنهم أموات وعبء على الدولة ومظهرهم مثير للشفقة وغير محبب.
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