تراند اليوم : قرار مفاجئ من بريتني سبيرز لمعجبيها

كتبت : شيرين عصملي

أعلنت المغنية والمطربة الأمريكية، بريتني سبيرز، قرار إطالة فترة اعتزالها الفن بصورة مؤقتة.

وأعلنت ذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها حصلت على استراحة من نشاطها الفني، خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها منذ أكثر من ستة أشهر، من أجل التركيز على ما تريده في الحياة.

وقالت النجمة العالمية البالغة من العمر 37 عاما، والتي شاركت عبر حسابها على موقع “نستجرام” للتواصل الاجتماعي، رسالة مع صور لعدد من الاستعراضات الغنائية التي قدمتها في حفلاتها السابقة، وقالت: أتمنى ألا تنسوني، لقد أخذت هذه المرحلة الانتقالية في حياتي للتركيز على ما أريده حقا، لقد كنت أعمل بدون توقف منذ أن كنت في الثامنة من عمري، من الجيد أحيانا التوقف والتأمل، أفتقدكم جميعا… لدي حقا أفضل المعجبين في العالم”.

يشار إلى أن بريتني سبيرز غائبة عن الساحة الفنية، منذ بداية شهر يناير، بسبب رغبتها في مساندة والدها، بعد إصابته بتمزق في القولون يهدد حياته، وأوضحت النجمة العالمية وقتها أنها تخصص تركيزها وطاقتها لرعاية عائلتها قائلة: تجمعني بعائلتي علاقة خاصة جدا، وأريد أن أكون مع عائلتي في هذا الوقت تماما مثلما كانوا متواجدين دائما من أجلي.