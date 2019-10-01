تراند اليوم : مى عمر بتصبح علي الجمهور وتكشف بطنها – أتفرج

نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام ” .

وعلقت مى عمر على الصورة قائلة: “صباح الخير .. تغذية عقلك مع الأفكار الإيجابية وجذب أشياء عظيمة في حياتك”.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وعلق عدد من متابعيها قائلا: ” ايه القمر ده ــــ مشاء الله ـــ جميلة اووى “.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر شاركت في رمضان 2019 في مسلسل “ولد الغلابة” وهو من بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.