تراند اليوم : عبدالعزيز الشهوان في رمضان 2020 بمسلسل “حياة الملوك”

يشارك الفنان الإماراتي عبدالعزيز الشهوان، في شهر رمضان المقبل بمسلسل درامي جديد، وهي التجربة الاولي له في الدراما التليفزيونية بعد اهتماماته الأخيرة في السينما العالمية .

وقال عبدالعزيز الشهوان، في تصريحات له اليوم الثلاثاء انه تعاقد مع شركة انتاج خليحية للمشاركة في المسلسل الذي يضم نخبة كبيرة من الممثلين المصريين اضافة الي ان المخرج محمد الخالد سيكون مخرجا للعمل .

وتابع، المسلسل الجديد يحمل اسم “حياة الملوك”، ومن المفترض أن يتم البدء في تصويره نهاية ديسمبر المقبل لمدة اربعة اشهر حتي يتم عرضه في شهر رمضان الكريم .

يذكر أن عبدالعزيز الشهوان، درس الفن والتمثيل في أكاديمية نيويورك للسينما، وشارك في افلام عالمية مثل shaw و Hobbs.