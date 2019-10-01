شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة حلا شيحا ترد على متابعيها حول عملية تكبير الشفاه والان مع التفاصيل

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة من الصور الجديدة برفقة خبيرة التجميل سالي رشيد.

وظهرت الفنانة المصرية بشكل مختلف، وعلقت على الصور قائلة: “سالي رشيد بجد حبيت روحك لأنها مختلفة وإحساسك لأنك فنانة بيبان في شغلك وطريقتك.. بجد سعيدة إننا اشتغلنا سوا والجاي أكتر”.

إلى ذلك، تلقت حلا عددا من تعليقات متابعيها الذين توقعوا أنها أجرت عملية تجميل لتكبير الشفاه، ما دفعها للرد عليهم.

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ومن ضمن التعليقات: “حلا ممكن سؤال، أنتي عامله فيلر في شفايفك؟.. إذا كنتي عاملة حبيته جدًا ناعم وناتشورال”، لتدافع “حلا” قائلة: “لا خالص والله مش عاملة ده الميك أب”.

وكانت الفنانة حلا شيحة كشفت في وقت سابق عن إجرائها عملية تجميل بسيطة بأنفها، خلال حوارها ببرنامج trending المعروض على فضائية mbc4، “عاملة حاجة بسيطة أوي مش محسوسة، خففت العضمة شوية وسبت حتة صغيرة”.

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة تألقت بظهورها في مهرجان الجونة بدورته الثالثة، وظهرت في حفل الختام الذي انعقد، مساء الجمعة الماضية، وهي مرتدية فستان مكشوف من الجانبين، دون أكمام، كما جاء قصير من الأمام، وطويل من الخلف، مع تسريحة شعر “ويفي” بسيطة.

