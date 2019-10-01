ريهام سعيد مع زوجها وأبنائها في "صورة نادرة".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حاولت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الخروج من أزمتها التي تعرّضت لها مؤخرًا بعد منعها من الظهور على الشاشة، وذلك بقضاء وقتها مع أسرتها.

ورغم معرفه جمهورها بأنها دائمًا تحاول الابتعاد بأسرتها عن الإعلام والسوشيال الميديا، إلا أنها هذه المرة نشرت صورةً جمعتها بزوجها طارق صبري وأبنائها.

وقالت ريهام تعليقًا على الصورة التى نشرتها عبر إنستغرام: "القيمة الحقيقية للحياة، ولا أي حاجة تانية ليها معنى ولا قيمة، أنتم بس فاهمين غلط".

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واحتفلت ريهام في شهر مارس الماضي بعيد زواجها الثالث في حفل اقتصر الحضور فيه على الأصدقاء فقط.

وكانت الإعلامية المصرية قررت اعتزال العمل الإعلامي والفني نهائيًا بعد الهجوم الشرس الذي تعرّضت له بسبب تصريحاتها بحق مرضى السمنة وصدور قرار بمنعها من مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين المصريين.

وقرّر مجلس إدارة شبكة تلفزيون الحياة كذلك وقف ريهام سعيد وبرنامجها "صبايا" على خلفية الأزمة نفسها.

يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجومًا حادًا على ريهام بعد انتقادها أصحاب الوزن الزائد، عندما قالت في برنامجها: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".