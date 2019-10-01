12 مشروعًا يفوز بالمشاركة في أول مهرجان سينمائي سعودي.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استقرت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي - أول مهرجانٍ دولي في تاريخ المملكة العربية السعودية - على المشاريع السينمائية المختارة للمشاركة في الدورة الأولى، والتي وصلت إلى 12 مشروعًا.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الأولى من المهرجان في آذار/مارس 2020، واختارت اللجنة الدولية المشكّلة من إدارة المهرجان الـ 12 مشروعًا من بين 120 مشروعًا من 16 دولة.

ووفقًا لبيان المهرجان؛ ضمت الأعمال المختارة 6 مشاريع لأفلام سعودية، إضافةً إلى 6 مشاريع عربية من الأردن، مصر، فلسطين، العراق، ولبنان.

ووقع الاختيار على مشروع فيلم "ممارسة التعدد" إخراج ملاك قوتة، وهو فيلمٍ سعودي رسوم متحركة طويل، سجّل الحياة اليومية لعدة شخصيات في مواجهة العادات والتقاليد المرتبطة بتعدد الزوجات في المملكة، بالإضافةِ إلى "بسمة عدلي" إخراج علي السمين، و"أربعة أوجه للعاصفة" كتابة وإخراج حسام الحلوة، فضلًا عن "والنجم إذا هوى" محمد سلمان الصفار.

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كما تم اختيار مشروع فيلم "رحلة الرصاص والخبز" من مصر، وهو تأليف وإخراج محمد حماد، أمّا من لبنان فقامت اللجنة باختيار مشروعي "أنا أرزة" إخراج ميرا شعيب، و"تحت الأرض" إخراج هادي غندور.

ومن العراق مشروع فيلم "المترجم العربي" إخراج علي كريم، ومن فلسطين "وصمتت شهرزاد" إخراج أميرة دياب، بالإضافةِ إلى "إن شاء الله ولد" إخراج أمجد الرشيد من الأردن.

وتشارك المخرجة مها الساعاتي بمشروع فيلم "رحلة إلى ديزني" الذي تدور أحداثه حول امرأة سعودية تسافر إلى فلوريدا بحثًا عن الرجل الذي تركها خلفه، لكن الواقع قد يكون مختلفًا عن حكايات ديزني وأميراتها، بالإضافة إلى "شرشف" إخراج هند الفهاد، وكيف أثّرت حادثة اقتحام الحرم المكي الشريف عام 1979 على الحرية الثقافية والاجتماعية لجيل كامل.

يذكر أنَّ المهرجان يدعم مراحل الإنتاج السينمائي كافةً، ابتداءً من السيناريو وحتى الجوانب التجارية المتعلقة بالتمويل والتوزيع وجذب الجماهير.