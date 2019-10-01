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شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كلوم تحتفل بزواجها من جديد بفستان سعره 1764جنيه..شهر العسل مطول معاها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية هيدي كلوم وتوم كوليتزمؤخرا بزواجها على متن يخت فخم يطل على ساحل جزيرة كابري الإيطالية وذلك في شهر أغسطس الماضى، لكن بظهورالزوجين بتأكد الجميع أنهما مازالا في مرحلة شهر العسل.
فقد حرصت كلوم البالغة من العمر 46 عام أن تحضر العرض الأول لفيلم " Maleficent: Mistress Of Evil " مع زوجها نجم الروك ذو الـ 30 عام وذلك في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
ظهرت هيدي كلوم وهي تقبل زوجها علي السجادة الحمراء وهي اللحظة التي سجلتها الكثير من عدسات المصورين، كما حرصت كلوم علي التقاط عدد من الصور التذكارية مع محبيها ومعجبيها وذلك قبل بدء عرض الفيلم .
كانت هيدي كلوم مرتديه فستان قصير باللون الاحمرمن الجلد وهو واحد من أرقي تصميمات دار أزياء " Dundas " ووصل سعره إلي 1764 جنيه استرليني .
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كانت هذه تفاصيل خبر هيدى كلوم تحتفل بزواجها من جديد بفستان سعره 1764جنيه..شهر العسل مطول معاها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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