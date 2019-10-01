شكرا لقرائتكم خبر عن " بونبوناية".. شاهد نيرمين الفقى أنيقة فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة نيرمين الفقى لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور بيتر نبيل، وظهرت نيرمين فى الصور بإطلالة أنيقة ورقيقة أبرزت أنوثتها وجمالها، حيث ارتدت " جيمبسوت" لونه وردى فاتح، ونالت الصور إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها و جمالها.

يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقى، مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدوعادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.





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