شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش توجه رسالة مهمة لصناع مهرجان الجونة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة كندة علوش، رسالة شكر لكل القائمين على مهرجان الجونة السينمائى لمجهوداتهم، مؤكدة أن المهرجان من أهم المهرجانات السينمائية فى المنطقة وله اسم كبير دوليا و عالميا.

وكتبت كندة، عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" ليس دفاعاً عن مهرجان الجونة ولكن كلمة حق..مهرجان الجونة السينمائى هو اليوم واحد من اهم المهرجانات السينمائية في المنطقة أصبح له اسم كبير دولياً وعالمياً في وقت قياسي".

وتابعت،" هو ليس مجرد مهرجان فساتين وسجادة حمراء كما يتصور الكثيرون وليس ذنبه وذنب القائمين عليه ان معظم الإعلام يختصر هذه الفعالية الهامة بمجموعة من الفساتين والإطلالات، يعرض المهرجان أهم وأحدث الأفلام العربية والعالمية بحضور صناعها ويسابق بعرضها اكبر المهرجانات يقيم يومياً العديد من الندوات والنقاشات المهمة والمفيدة للمهتمين بالسينما".

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واستطردت كندة علوش فى رسالتها، قائلة:" بالإضافة لورش العمل كما يقدم من خلال منصة سيني جونة الدعم المادي واللوجستي لأفلام مصرية وعربية ويساعدها كي ترى النور، يستضيف نجوم من العالم.. يحزنني ألا نكون فخورين بهذا المنجز المصري والعربي الشديد الأهمية وان ننجر وراء موجة من الانتقادات والشتم وان نختصر جهود القائمين على هذا المهرجان بالكلام عن الفساتين والإطلالات والعثرات".

واختتمت رسالتها، قائلة:"كل الشكر للقائمين على مهرجان الجونة من مؤسسين ومنظمين وصولاً للفنيين العاملين على تنفيذ كل التفاصيل لانجازهم دورة ثالثة منظمة ومهمة وكل التوفيق في التخطيط والتحضير للدورات القادمة".



بوست كندة علوش