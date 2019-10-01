شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يطرح ثاني أغانى ألبومه الجديد بعنوان "حذرتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم هشام عباس منذ قليل أغنية جديدة تحمل اسم "حذرتك" على موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وتعتبر ضمن أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة .

من ناحية أخرى انتهى هشام عباس من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة" والمقرر طرحه قريبا والذى يعيده بعد غياب حوالى 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش" .

هشام يتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم حسن عطية وتوما وأحمد زعيم وهانى محروس وغيرهم ويضم حوالى 16 أغنية متنوعة مابين الدراما والرومانسية والمقسوم والحزين ويقدمها بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة .

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وطرح المطرب هشام عباس فيديو كليب جديد باسم "شارى بالغالى" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما

وتألق هشام عباس مؤخرا فى حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ28، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع عباس الذى قدم أجمل أغانيه على مسرح المحكى.