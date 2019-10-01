مسلسل "قيامة عثمان" لـ بوراك أوزجيفيت قريباً

أكّد محمد بوزداغ منتج مسلسل "قيامة عثمان" لـ بوراك أوزجيفيت، أنّه لم يتبقّ سوى القليل على إطلاق المسلسل، حيث سيعرض الإعلان الترويجي قريباً.

ووصف المنتج المسلسل بأنّه أجمل مسلسل في تركيا .

ويعتبر المسلسل امتداداً لمسلسل "قيامة أرطغرل"، ويلعب بوراك دور عثمان ابن أرطغرل، ويتوقع النقاد الأتراك أن يحظى المسلسل بنجاح كبير، سيما وأنّ أجزاءه الأولى كانت الأكثر مشاهدة، وبطله الجديد محبوب ولم يفشل له مسلسل من قبل.

وكان بوراك قد تألق بدور بالي بيك في مسلسل "حريم السلطان" وحقق نجاحاُ كبيراً بدور الفارس التركي الشجاع.

وينتظر أن يحقق نجاحاُ في "قيامة عثمان"، خصوصاً أن الأدوار التاريخية ليست جديدة عليه.