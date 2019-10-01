مسلسل "فاطمة" يفوز بجازة أفضل مسلسل في فرنسا

فاز مسلسل "ما ذنب فاطمه غول" الذي عرض عربياً تحت اسم "فاطمة" لـ بيرين سات وأنجين أكيوريك بجائزة أفضل مسلسل دولي في حفل جوائز Soap Awards الفرنسية.

ويأتي هذا الفوز، بعد عام على عرض المسلسل في فرنسا، حيث حقّق نجاحاً منقطع النظير.

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وكانت مجلة "لو فيغارو" الفرنسية قد أجرت خلال عرض المسلسل، حواراً مع بطلته بيرين سات، التي تحدثت عن العمل الذي عرض في تركيا عام 2011، وحقق نجاحاُ كبيراً.

بيرين سات تحدثت في المقابلة عن مشهد الاغتصاب الذي حقق نسبة مشاهدة قياسية وتحدثت عنه الصحافة بإسهاب، فقالت إنها قبل المشهد وبعده استعانت باختصاصية نفسية وقالت لها إنّ ذلك سيكون بمثابة "طعنة في المعدة"، مضيفة أنّ تصوير المشهد استغرق يومين، وكانت تصاب بصداع وتبكي كثيراً، وكانت رغبتها الوحيدة إنهاء المشهد الذي تسبب لها بإصابات في ذراعها وقدمها.

ويتطرق المسلسل المأخوذ عن قصة حقيقية، إلى قضية فتاة تتعرض للاغتصاب فيتم تزويجها من مغتصبها، لتسقط عنه تهمة الاغتصاب، الأمر الذي خاضت ضده جمعيات نسائية الكثير من المعارك المطالبة بعدم إعفاء المغتصب من العقاب في حال زواج الجاني من ضحيته.