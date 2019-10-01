إليسا في زيارة مفاجئة إلى الرياض وهذا ما حصل في الساعات الأخيرة

وصلت الفنانة إليسا في زيارة مفاجئة إلى الرياض، بدعوة من الأمير الوليد بن طلال، وكان في استقبالها رئيس شركة "روتانا" سالم الهندي، الذي حضر اجتماعها بالأمير، لتذليل كل العقبات التي واجهتها مؤخراً في الشركة، والتي أدّت إلى تلويحها بالاعتزال.

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وبعد انتهاء الاجتماع، كتبت إليسا تغريدة عبر حسابها على "تويتر" وشكرتهما على حسن استقبالهما، وأكّدت أنّ اللقاء معهما كان مثمراً، وأنّها سعيدة بالمشاريع والتعاون القادمين.

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وكانت الفنانة قد شكت بأجواء مافياوية تحيط الوسط الفني، وبأنّها لم تعد قادرة على العطاء، وقد علم أن أسباب غضب اليسا، العقود الجديدة مع الشركة، التي تمنع الفنانة من الاستفادة من مردود ألبوماتها، كما تفرض عليها شروطا جديدة، دون مراعاة أقدميتها في الشركة.

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وقد سبق سفر إليسا هاشتاغ ناشط في كل الدول العربية "اليسا نحنا سندك"، أطلقه محبو الفنانة، لمساندتها في الأزمات الفنية التي تتعرض لها مؤخراً.



