"غرايز أناتومي" و"مودرن فاميلي".. محبو الدراما الامريكية على موعد مع جزأين جديدن هذا الخريف على OSN

ينتظر محبو الدراما الاميركية بفارغ الصبر الاحداث الجديدة التي ستظهر مع أولى حلقات الجزأين الأخيرين من مسلسلي "غرايز أناتومي" و"مودرن فاميلي" اللذين حققا نسب مشاهدة منقطعة النظير خلال الأجزاء السابقة... اذا كنت من متابعات أحد هذين المسلسلين أو كلاهما، يمكنك الآن البدء بمشاهدة الحلقات الجديدة الواعدة بأحداث مثيرة وشيّقة.

مسلسل "غرايز أناتومي" أو Greys Anatomy S16:

يستأنف المسلسل الأميركي "غرايز أناتومي" Greys Anatomy حلقاته الشيقة، ضمن الموسم 16، والذي يحكي يوميّات أفراد الجسم الطبّي في مستشفى Grey Sloan Memorial Hospital في مدينة Seattle، وتفاعلهم مع بعضهم ومع المرضى الذين يقصدونهم للعلاج.

ومن جزء لآخر، تعيش الشخصيات في المسلسل قصصاً يوميّة وأحداثاً ستوطّد العلاقات فيما بينهم، وهي تتنوع بين علاقات صداقة وزمالة وعلاقات عاطفية. وتكتشف شخصيات المسلسل أيضاً أن الحياة الطبية كما الشخصية لا يمكن أن توضع في خانة "أبيض أو أسود"، وإنّما هناك دائماً درجات من الرمادي Grey تصبغ الأحداث والمواقف التي يعيشونها.

يمكنك مشاهدة حلقات الجزء 61 من مسلسل Greys Anatomy S16، بدءاً من 29 سبتمبر 2019، على قناة OSN Series First، كل أحد الساعة 20:10 بتوقيت السعوديّة.

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المسلسل العائلي الأميركي "مودرن فاميلي ج11" Modern Family S11:

ككل موسم جديد ينتظر المشاهدون حول العالم الأحداث المترقبة من المسلسل العائلي الأميركي "مودرن فاميلي" Modern Family، والذي يستأنف بعد اسابيع جزءه الحادي عشر، وربما الأخير.

تدور أحداث المسلسل في مدينة لوس أنجلوس، حول رجل أميركي اسمه Jay Pritchett (تمثيل Ed O'Neill ) وعائلته المكوّنة من زوجته الثانية Gloria Delgado (تمثيل Sofia Vergara)، وأولاد كلّ منهما من زواجهما الأول. هي عائلة أميركية عاديّة جدّاً من حيث تنوّع أفرادها وشخصيّاتهم والأحداث والعلاقات التي يعيشونها...

يمكنك مشاهدة حلقات مسلسل مودرن فاميلي Modern Family S11 بالموسم 11، بدءاً من ا أكتوبر 2019، كلّ خميس الساعة 20:00 بتوقيت السعودية.

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