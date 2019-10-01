كيم كاردشيان تواجه هجوماً عنيفاً بسبب اختيار تركيا لصناعة منتجاتها

واجهت النجمة الأمريكية من أصول أرمينية كيم كاردشيان، هجوماً عنيفاً من الهيئة الوطنية الأرمينية، بعد اختيارها تركيا كدولة لصناعة ماركتها الخاصة بمشدات البطن "سكيمز".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الهيئة الوطنية كتبت عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر" إنه "رأينا أنك تقومين بصنع بعض منتجات SKIMS في تركيا، أرجوك خذي في عين الاعتبار صنعها في أرمينيا، التي تشتهر بيدها العاملة الحرفية وخدماتها".

وحرصت نجمة تليفزيون الواقع على الرد عبر "تويتر" أيضاً، حيث قالت "حين بدأ حلمي بتأسيس ماركة خاصة بمشدات الخصر، عرفت حينها أنني أريد صنعها بأفضل طريقة ممكنة.. قمنا باستشارة الكثير من الخبراء وبحثنا عالمياً لأفضل إنتاجات، ووجدنا بعضها في تركيا".

وكتبت "سأقوم بزيارة أرمينيا خلال أسبوعين وأتمنى أن أخلق فرص عمل للأرمنيين من ضمن منتجات SKIMS في المستقبل".

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