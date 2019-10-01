عارضة أزياء مميزة تثبت حضورها في العروض

هي عارضة أزياء من جنوب السودان، عمرها 18 سنة، تعمل مع وكالة Storm Models. كانت تعيش في أوغندا، ولطالما حلمت بأن تكون تحت الأضواء، ونجاحها اليوم يؤكّد على أنّ عرض الأزياء صار أكثر انفتاحاً على مسألة التنوّع والاندماج الثقافي. Advertisements أنتجت مثابرتها حضوراً ملفتاً في عروض سان لوران Saint Laurent وميو ميو Miu Miu ودريس فان نوتن Dries Van Noten وفيرساتشي Versace.

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