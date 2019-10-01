تراند اليوم : أوبرا الاسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر الأحد المقبل

الاسكندرية – نسرين عبد الرحيم

فى اطار احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى نصر أكتوبر المجيد تقدم فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو/ ايهاب عبد الحميدو ذلك فى الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل الموافق السادس من أكتوبر حفلا فنيا احتفالا بهذه المناسبة الخالدة حيث يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل الأغانى الوطنية التى ترسخت فى وجدان المصريين منها بسم الله اداء الكورال..الارض ببتكلم عربى..عظيمة يا مصر اداء كريم زيدان..سمينا وعدينا ..حبايب مصر اداء ولاء طلبة..عاش اللى قال ..عاشت بلادنا اداء ياسر سعيد

يا اغلى اسم فى الوجود اداء الكورال..طوبة فوق طوبة..أم الصابرين اداء ندى غالب..الله يا بلدنا اداء محمد الخولى..ان كان على القلب اداء ياسر سعيد ومحمد الخولى..بحبك يا مصر..على الربابة بغنى اداء شروق شريف..ويختتم نجوم الفرقة الحفل بأغنية الأرض الطيبة.

يذكر ان فرقة اوبرا الاسكندرية قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004 وتضم نجوم الشباب الواعد..وقد شاركت الفرقة بالعديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان واعجاب الجمهور .