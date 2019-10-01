تراند اليوم : بمايوه فتلة .. حلا شيحة بتوريك الجمال اللي كان متداري تحت النقاب – صور

تداول رواد مواقع التواصل صورة للفنانة حلا شيحة من الجونة، خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان، ظهرت في الصورة المسربة بالمايوه البكيني مما عرضها لانتقادات قاسية.

وكانت حلا شيحة تعرضت لموجة انتقادات بفضل فستانها في حفل ختام مهرجان الجونة، حيث وجده البعض مكشوفاً، بينما دافع محبوها عنها مؤكدين على أن حملات التنمر عليها أصبحت مبالغ فيها.

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حلا شيحة تتعرض للهجوم من لحظة خلعها للحجاب وعودتها للفن، ورغم تأكيدها الدائم على أن الله هو من سيحاسبها على أفعالها وعلى الجميع أن يتقبلوا رغبتها الشخصية، إلا أنها مع كل صورة لها تتعرض لسيل من التعليقات السلبية.

من جهة أخرى، كشفت حلا شيحة بصراحة عن خضوعها لعملية تجميل في أنفها، وذلك خلال لقائها في برنامج Trending مشيرة إلى أنها منذ وقت طويل وهي ترغب من إجراء هذا التعديل على أنفها لتقدم على الخطوة بالفعل.