وفاة ممثل تركي شهير بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 05:43 مساءً - توفى اليوم الممثل التركي الشهير ” طارق أونلو اوغلو ” عن عمر يناهز ال 61 عاما بعد صراع مع المرض .

حيث أصيب بمرض رئوي حاد عانى منه خلال فترة علاج طويلة استدعت دخوله إلى المستشفى .. والذي أعلن عن إصابته به في شهر سبتمبر من العام الماضي .

ومن أشهر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان الراحل دوره في مسلسل ” وادي الذئاب ” وأدائه لشخصية ” نجمي ” ومسلسل ” قطاع الطرق لن يحكموا العالم ” بدور ” السيد أونال ” .

كما شارك في مسلاسلات : نور الأب وكاسر الأمواج وأمي الملاك وقصة يوسف .

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بالإضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية مثل : نصفي الثاني وللأسف ونمر برلين والطريق .