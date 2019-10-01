- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 05:43 مساءً - توفى اليوم الممثل التركي الشهير ” طارق أونلو اوغلو ” عن عمر يناهز ال 61 عاما بعد صراع مع المرض .
حيث أصيب بمرض رئوي حاد عانى منه خلال فترة علاج طويلة استدعت دخوله إلى المستشفى .. والذي أعلن عن إصابته به في شهر سبتمبر من العام الماضي .
ومن أشهر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان الراحل دوره في مسلسل ” وادي الذئاب ” وأدائه لشخصية ” نجمي ” ومسلسل ” قطاع الطرق لن يحكموا العالم ” بدور ” السيد أونال ” .
كما شارك في مسلاسلات : نور الأب وكاسر الأمواج وأمي الملاك وقصة يوسف .
بالإضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية مثل : نصفي الثاني وللأسف ونمر برلين والطريق .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ممثل تركي شهير بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.