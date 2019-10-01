أديل تدخل في علاقة عاطفية جديدة

في 20 نيسان/ابريل الفائت، أعلنت المغنية البريطانية الشهيرة أديل، انفصالها عن زوجها العامل في مجال الأعمال الخيرية سايمون كونيكي.

ولكن يبدو ان نجمة Hello البالغة من العمر 31 عاماً، تعيش قصة حب جديدة مع مغني الراب “سكيبتا” البالغ من العمر 37 عاماً.

Advertisements

وذكر موقع The Sun، ان “سكيبتا” تواجد في احتفال عيد ميلاد أديل مؤخراً. وهما يقضيان الكثير من الوقت مع بعضهما.

وكانت أديل قد تزوجت سراً من “كونيكي” في عام 2016 قبل ان يعلنا عن زواجهما لأول مرة خلال تسلمها جائزة غرامي في عام 2017، حيث شكرت “زوجها” وذلك بعد خمس سنوات من علاقة الحب التي جمعتهما. وأنجبت أديل ابنهما أنجيلو في عام 2012.

من جهة أخرى، فاجأ المغني والمنتج الأميركي، رايان تيدير، الجمهور بإعلانه عن تحضير نجمة البوب الأميركية بيونسيه وزميلتها البريطانية أديل لأغنية جديدة من كلمات وألحان النجم كريس مارتين (المغني الأساسي في فرقة «كولدبلاي»، بطريقة العزف المنفرد على البيانو.