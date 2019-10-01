حكيم ينتهي من تصوير أولى أغنيات ألبومه الجديد "سيبونا في حالنا"

انتهى الفنان العالمي حكيم من تصوير أغنيته الجديدة "سيبونا في حالنا" وهي أولى الأغنيات المصورة من ألبومه الجديد الذي من المتوقع أن يصدر خلال الفترة المقبلة بعد أن تم الانتهاء من تسجيل كل أغنياته.



الأغنية تم تصويرها في القاهرة وتدور أحداثها عن الحسد وتركيز الأشخاص مع غيرهم وهو الأمر الذي انتشر بشكل كبير.



"سيبونا في حالنا" كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا للمنتج الفني فايز عزيز ومدير التصوير رامي عادل وإخراج مازن نيازي.

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جدير بالذكر أنه تم التعاقد بين حكيم وشركة "فيكتوري لينك" المتخصصة في مجال تكنولوجيا الحقوق الرقمية الحصرية وذلك لتوزيع الألبوم الجديد للفنان حكيم بالإضافة إلى المحتويات الخاصة به على أشهر وأكبر المنصات الموسيقية في مصر وجميع أنحاء العالم، وإضافة إلى ذلك، ستقوم أيضا الشركة بإتاحة أغاني الألبوم من خلال خدمات القيمة المضافة على جميع شبكات الاتصالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

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