فين ديزل يشوق جمهوره بفيديو جديد من كواليس فيلم "Fast 9"

نشر النجم العالمي الشهير فين ديزل فيديو جديدا من كواليس الجزء التاسع من فيلم الإثارة والسرعة القادم "Fast & Furious" وبجانبه النجمة العالمية الحسناء ناتالي ايمانويل.

وبدأ فين ديزل الفيديو قائلا: "الأسبوع الخامس عشر من موقع تصوير فيلم Fast، ومجددا أنا شاكر للغاية كما كنت دائما، وأنها تجربة لا تصدق وأنا أدعو بعض المعجبين لعيش تلك التجربة معنا ومشاهدة حجم المشروع والتطور الذي وصلنا له في هذا الفيلم".

وعندما وجه سؤاله إلى النجمة ناتالي عن احساسها ردت عليه قائلة: "أنا متحمسة للغاية، ومتحمسة للغاية لتشاهدوا شخصية رامزي وهي تظهر بشخصية جديدة في الفيلم وتلقن بعض الأشرار درسا لن ينسوه، فنحن نمارس الرياضة بشدة ونعمل بشكل كبير ليظهر العمل بأفضل شكل على الإطلاق ليليق بكم".ويشارك في بطولة هذا الفيلم كل من النجوم "فين ديزل وجيسون ستاثام وميشيل رودريجز ولوكاس بلاك وتيريس جيبسون وغيرهم"، وسيكون الفيلم تتمة للجزء الثامن الذي دارت قصته بعد قضاء "دوم وليتي" لفترة شهر العسل وتقاعد "برايان وميا" من ألعابهما، تحاول سيدة غامضة أن تغري "دوم" للولوج إلى عالم الجريمة، ما يعني خيانة أقرب أصدقائه إليه من فريقه، ما يضع الفريق في اختبار صعب عليهم غير كل ما شهدوه من قبل، وتأخذهم في رحلة من شواطئ كوبا وحتى شوارع نيويورك لاستعادة الرجل الذي حولهم إلى عائلة في يوم من اﻷيام.

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ومن المرجح أن يتغيب النجم الأمريكي الشهير دوين جونسون، المعروف باسم "ذا روك" عن الجزء التاسع من الفيلم، وذلك بعد خلافه الكبير مع النجم فين ديزل أثناء تصوير الجزء الثامن من الفيلم.

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