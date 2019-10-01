أول تعليق من حلا شيحة على حملة انتقادها بسبب المايوه

علقت الفنانة حلا شيحة على حملة الانتقادات الموجهة لها بعد تداول صورها بالمايوه البكيني، قائلة: "كويس والتعليقات كانت جميلة واتبسطت بردود فعل الجمهور بعملية التجميل".



وقالت خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي: "الناس حبت شكلي في الفوتوسيشن الأخيرة، وأنا كمان اتبسطت".

ووصفت المهرجان بأنه تجمع كبير للفنانين، وأنها تابعت معرض الراحل إحسان عبد القدوس، والذي أقيم على هامش فعاليات المهرجان، موضحة: "أنه ألف عددا كبيرا من الأعمال الفنية السينمائية الكبيرة ومنها على سبيل المثال العذراء والشعر الأبيض بالإضافة إلى عدد كبير من أفلام عادل إمام".وكانت حلا شيحة ظهرت بالمايوه البكيني في صورة برفقة الفنانة دينا الشربيني والسيناريست تامر حبيب وعدد من الأصدقاء، ومع تداول الصورة على نطاق واسع أبدى البعض انزعاجه من ظهورها على هذا النحو، رغم أنها صرحت بنفسها أن تطل بالملابس التي عادة ما ترتديها في حياتها العادية.

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وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس قبل الماضي 19 سبتمبر، وسط حضور مكثف لنجوم وصناع السينما في مصر والعالم، كما حضر الحفل النجم العالمي مينا مسعود.



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