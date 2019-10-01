هشام ماجد وشيكو ضيفا أمير كرارة في "سهرانين" الجمعة

يحل الفنانين هشام ماجد وشيكو ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، يوم الجمعة المقبل.يتناول اللقاء أحاديث عن الصداقة التي تجمعهما منذ سنوات طويلة، ولماذا تردد مؤخرًا أنباء عن الخلافات بينهما، كما يتحدث شيكو عن مواصفات فتاة أحلامه. ويقدم أمير كرارة خلال الحلقة بعض الأغنيات بمشاركة الفنانة ياسمين علي يبث اللقاء يوم الجمعة المقبل، الموافق 4 أكتوبر، على قناة ON E، في تمام الساعة 11 مساءً.

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