هشام عباس يطرح "حذرتك" ثاني أغاني ألبومه "عامل ضجة"

طرح الفنان هشام عباس اليوم الثلاثاء أحدث أغانيه "حذرتك" عبر الصفحه الرسمية لشركة "مزيكا" المنتجة لألبومه "عامل ضجة"،المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

"حذرتك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وهي الأغنية الثانية التي يطرحها هشام من الألبوم، بعد أن طرح أغنية "شاري بالغالي".

ويتعاون هشام عباس في الالبوم مع حميد الشاعري بأغنية من كلمات أمير طعيمة، كما يغني من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان بلال سرور 3 أغانٍ، وهي "اهربي"، و"الفترة اللي فاتت"، و"حاجات مبتتفهمش"، ومن كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادي يغني "عامل ضجة".

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