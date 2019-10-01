شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تطارد درة فى مسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت النجمة درة مشهد مطاردة خلال أحداث مسلسل "بلا دليل"، أمس الاثنين على طريق السويس، وتضمن المشهد مطاردة الشرطة لها بعد اتهامها بجريمة قتل خلال الأحداث.

مسلسل "بلا دليل" أحداثه تدور أحداثه حول الإثارة والغموض، ومع توالى الأحداث، تتهم درة فى قضية القتل، وأظهرت كاميرات المراقبة التى أنها الوحيدة التى تركت مكانها لمدة خمس دقائق، ولا يعلم أحد أين ذهبت، وخلال أحداث العمل يظهر للجمهورأين ذهبت عازفة الموسيقى، ويتم إثبات براءتها، كما أن القاتل الحقيقى يكون مفاجأة للجمهورولا يتوقعه أحد.

يشارك فى بطولة المسلسل خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى.