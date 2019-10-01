شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيي حفل انتصارت أكتوبر بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة جنوب سيناء عن إقامة حفل بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، يوم السبت القادم الموافق 5 أكتوبرالجاري، ويحيي الحفل الفنان مدحت صالح، والفنانة مي فاروق، والفنانة يسرا سعوف.

Advertisements

ووجه المحافظ فى بيان له اليوم الثلاثاء الدعوة لجميع المواطنين بجنوب سيناء لحضور الحفل والمشاركة بفرحة ذكرى انتصارات أكتوبر.

يذكرأن محافظة جنوب سيناء قد وجهت الدعوة لأعضاء مجلس نواب وكتاب وصحفيين وشخصيات عامة لمشاركة أهالي جنوب سيناء احتفالاتهم بنصر أكتوبر.