فن ومشاهير

مدحت صالح يحيي حفل انتصارت أكتوبر بشرم الشيخ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيي حفل انتصارت أكتوبر بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة جنوب سيناء عن إقامة حفل بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، يوم السبت القادم الموافق 5 أكتوبرالجاري، ويحيي الحفل الفنان مدحت صالح، والفنانة مي فاروق، والفنانة يسرا سعوف.

 

Advertisements

ووجه المحافظ فى بيان له اليوم الثلاثاء الدعوة لجميع المواطنين بجنوب سيناء لحضور الحفل والمشاركة بفرحة ذكرى انتصارات أكتوبر.

 

يذكرأن محافظة جنوب سيناء قد وجهت الدعوة لأعضاء مجلس نواب وكتاب وصحفيين وشخصيات عامة لمشاركة أهالي جنوب سيناء احتفالاتهم بنصر أكتوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدحت صالح يحيي حفل انتصارت أكتوبر بشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا