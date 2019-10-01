شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلة "برى لارسون" مع الفن فى عيد ميلادها الـ 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة العالمية الأمريكية بري لارسون بـ عيد ميلادها الـ 30 حيث ولدت في 1 أكتوبر من عام 1989، في، سكرامنتو، بـ ولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

حصلت لارسون على جائزة الأوسكار كـ أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل Room، وجائزة الـ Bafta عن دورها في نفس الفيلم، وغيرهم من الجوائزعن دورها في Room.

وشاركت لارسون في 65 عمل، سواء سينما، أو دراما منذ بداية ظهورها في عام 1998، بالإضافة إلى أنها كانت أحدث المنضمين لـ عالم مارفل، من خلال شخصية "Captain Marvel "، التي ظهرت في فيلم يحمل نفس الاسم، جنبا إلى جنب مع أخر أجزاء سلسلة Avengers، الذى طرح تحت اسم End Game.

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وكان قد طرح فيلم " Captain Marvel" في 8 مارس من العام الجارى، وحقق إيرادات وصلت إلى مليار و 129 مليون دولار في فترة عرضه، وحصل على تقييمات 7 على موقع imdb، وكان من بطولة رى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلي مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروي توماس

ودارت قصة الفيلم حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.

أما عن فيلم Endgame : Avengers، الذى يعد ثانى ظهور للشخصية منذ طرح أولى أفلام السلسلة في 2012، وحقق أخر أجزاء العمل الذى طرح في 26 أبريل الماضى إيرادات وصلت إلى 2 مليار و 796 مليون دولار.

وكان من بطولة روبرت داونى جونيور وكريس هيمزورث وسكارلت جوهانسون وآخرين فى دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس الذى يلعب دوره جوش برولين، والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل على مدى عشر سنوات، ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجارالـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، واختفاء عدد كبيرمنهم.