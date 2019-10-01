شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبو غالي موتورز تتألق فى مهرجان الجونة السينمائى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر مهرجانات السينما العالمية - من فينيسيا إلى تورنتو - مناسبات نادرة تجمع عشاق الأفلام والسينما والفن من جميع أنحاء العالم. وتمثل المهرجانات في الغرب حدثًا فارقا يلتقي فيه نجوم السينما وصناعها ومحبيها وتتاح لهم الفرصة للاستفادة من الأعمال الملهمة والمتميزة.

ونتيجة للجهود الرائعة المبذولة؛ يمكن الآن الاستمتاع بهذا التفرد في بلد كان وسيظل دائمًا عمادًا للتميز والفن. فمهرجان الجونة السينمائي (GFF) على الرغم من حداثة عهده مقارنة بتلك المهرجانات إلا أنه يكتسب شهرة عالمية بفضل التنسيق والتنظيم المتميزين من قبل القائمين على المهرجان إلى جانب أن النجوم والمشاهير يسافرون إلى الجونة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مهرجان رائع في واحة تجسد جمال الطبيعة.

لذا فإن التنظيم ولوجستيات مهرجان الجونة السينمائي هو ما أثبت النجاح الملحوظ الذي حققه المهرجان. من بين هذه النجاحات الكبيرة تسهيل الانتقالات خلال المهرجان. ومن خلال مساهمة أبو غالي موتورز المتزايدة في المناسبات الفنية والثقافية في مجتمعنا اليوم، وللمرة الثانية هذا العام، كانت سيكست (Sixt) التابعة لأبو غالي موتورز راعيا فخورًا لمهرجان الجونة السينمائي، راعي النقل الرسمي. وقد أكد محمد أبو غالي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز أن سهولة التنقل هي جزء أساسي في نجاح أي حدث كبير. وتنظيم التنقل في مهرجان الجونة السينمائي مهمة تتطلب الكثير من التحضير والمهنية لتظهر بهذا الشكل المشرف للمهرجان. وشركة سيكست من أبو غالي موتورز تشرفت بثقة المهرجان للسنة الثانية في أن تقدم حلول التنقل بأعلى درجات المهنية والكفاءة لنكون الراعي الرسمي لتنقل كل ما يخص المهرجان من نجوم وفنانين ومنظمي هذا الحدث الراقي.

تحملت أبو غالي موتورز ليس فقط مسئولية التوصيل بسيارات لندن كاب (London Cab) الأنيقة التي أضافت سحرًا للحدث بل وأيضًا مسئولية تأمين رحلات آمنة المشاركين والعناية بهم. وبصفتها راعي النقل الرسمي للمهرجان، ضمنت أبو غالي موتورز بنجاح وسلاسة سهولة الوصول إلى مدينة الجونة والاستمتاع بها رغم بعدها عن العاصمة.

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وضعت شركة أبو غالي موتورز المعيار كمزود متكامل لحلول النقل من خلال مجموعة واسعة من العلامات التجارية ومحفظة اختيارات متنوعة. فبالإضافة إلى كونها المزود الرائد في مجال النقل في مصر، فإن أبو غالي موتورز كانت مركزًا للعديد من العلامات التجارية العالمية ولا تزال تزدهر.

تشرع أبو غالي موتورز حاليًا في أحدث مشاريعها، حيث أعلنت مؤخرا عن الاستحواذ على لقب موزع معتمد لعلامة مرسيدس بنز الشهيرة.

لقد أثبتت أبو غالي موتورز التميز في أي شيء وكل شيء يخص خدمات التنقل وحازت علي ثقة عملائها من الافراد والمؤسسات من خلال توفير الجودة المثلى لتلبية احتياجات جميع العملاء.