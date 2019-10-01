شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يرد على جمهوره من خلال ”الخليج 365”.. بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل جريدة ”الخليج 365” بعد قليل بالنجم محمد هنيدي عقب تكريمه فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ3، ويرد على أسئلة الجمهور عبرالبث المباشر لليوم السابع.

ويكشف هنيدى خلال الندوة الفنية التى يجريها مع قسم الفن باليوم السابع عن خطته الفنية خلال الفترة المقبلة، ويتحدث عن أكثر من مشروع سينمائى يواصل تحضيره، ومدى إمكانية مشاركته فى موسم دراما رمضان المقبل من عدمه.

يذكرأن هنيدى يواصل تحضيرات فيلمه الجديد "كينج سايز"، والمقرر أن ينطلق تصويره الفترة المقبلة بعد عودته من السعودية، ويواصل عقد جلسات بشكل يومي لاختيار فريق العمل الذي يشارك معه الفيلم.