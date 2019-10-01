شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد البلد" في سيناء بـ 20 ليلة عرض إبتداء من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن فريق عمل مسرحية " ولاد البلد" ينطلق إلى محافظة جنوب سيناء استعدادا لتقديم أول ليالي عرضه اليوم الثلاثاء على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ويستمر حتى 9 أكتوبر.

وتركز العروض على الجمهور من طلاب المدارس، وتنطلق بعدها العروض بالمحافظة حتى 20 أكتوبر ليقدم العرض 20 ليلة عرض، يغطى بهم مناطق مختلفة بالمحافظة منها الطور، وادي خريزة، وادي مندر، مركز شباب شرم الشيخ، و معسكرات الأمن المركزي بالمحافظة، وذلك في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ و التي أعلنها الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح شهر يوليو الماضي، وهي ضمن مبادرة مسرح المواجهة و التجوال تحت رعاية وزيرة الثقافة و بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، وزارة الشباب و الرياضة، وزارة التعليم، والهيئة العامة لقصورالثقافة، ووزارة الداخلية .

الجدير بالذكر إن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح هذا العام بدأت من يوليو الماضي بعرض "ولاد البلد" و الذي قدم عروض بمحافظات سوهاج، البحر الأحمر، الأقصر، بينما قدم عرض " أمر تكليف" عروضه بمحافظة سوهاج.

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عرض "ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.