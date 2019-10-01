شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سكيبتا صديق "آديل" الجديد.. فى 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت وسائل الإعلام الفنية خلال الساعات القلية الماضية على مغني الراب سكيبتا البالغ من العمر 37 عاما، و ذلك بعد الإعلان عن ارتباطه بالنجمة العالمية آديل البالغة من العمر 31 عاما ، و ذلك بعد أشهر من إعلان انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي والد ابنها الوحيد أنجيلو ، و اليوم نتعرف عن قرب علي سكيبتا . اسمه الحقيقي جوزيف جونيور ادينوجا ولد في 19 سبتمبر 1982 في لندن لأبوين مهاجرين من نيجيريا هو شقيق المغني و المنتج Jme ومذيع الراديو جولي ادينوجا بدء حياته المهنية في 1999 واستطاع أن يتميز بين أهم و أشهر نجوم الراب في العالم أغنيته السينجل الأولي هي أغنية " Rolex Sweep " حقق البومه " Ignorance Is Bliss " الذي اطلقه خلال هذا العام نجاح كبير في 15 دولة

اديل (1)

سكيبتا

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