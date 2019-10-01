شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة صورة سيلفى بين ظافر العابدين ونيللى كريم.. اعرف الحكاية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان ظافر العابدين، جمهوره بفيديو طريف يجمعه بالفنانة نيللى كريم، عبر حسابه على انستجرام، وكتب ظافر، قائلا:" بنصور فيلم سوا ومش عارفين نأخد سيلفى حلو سوا"، لترد عليه نيللى كريم:" عاوز أكون احلى منك فى الفيديو".

ويعرض لظافر عابدين، حاليا مسلسل " عروس بيروت"، والمسلسل من بطولة كل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغى، جاد أبوعلى، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردى.