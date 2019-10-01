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شكرا لقرائتكم خبر عن آديل تعيش قصة حب بعد إنفصالها عن سيمون كونيكي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن النجمة العالمية آديل تعيش قصة حب جديدة وذلك بعد أشهر من إعلان انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي والد ابنها الوحيد أنجيلو .
فقد تداولت عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة خبرارتباط آديل البالغة من العمر 31 عام لمغني الراب سكيبتا البالغ من العمر 37 عام .
وحسب موقع " The Sun " أن الثنائي كانا على اتصال منتظم واحتفلت أديل مؤخرا في بعيد ميلاد صديقها الجديد ، فهم يقضون الكثير من الوقت معا، وقال مصدر للموقع أن بعض أصدقاء آديل و سكيبتا يأملون ويتوقعون أن ينتهي بهم الأمر إلى أن يكونوا زوجين رائعين ذات يوم".
وحسب الموقع أن النجمين يضعا أطفالهما علي رأس الأولويات حيث يضعوا في الاعتبار كل تفاصيل حياتهم و الاهتمام بها قبل أي شيء .
اديل (1)
اديل (2)
سكيبتا
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