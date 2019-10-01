شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينشر أغنية حسن بلبل "خرفان" ويؤكد: مسامح في اللحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد النجم محمد رمضان، نشر أغنية الفنان الساخر حسن بلبل "خرفان"، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وداعب حسن بلبل قائلا "مسامح في لحن أغنيتي زلزال". Advertisements وقدم الفنان الساخر حسن بلبل أغنية "خرفان" على وزن وألحان أغنية محمد رمضان "زلزال" ولكن بشكل ساخر من جماعة الإخوان الإرهابية ودعواتهم لإثارة الفوضى في البلاد، ومحاولة خلق سيناريو المظاهرات الهدامة التي يدعون لها، وإعادة أعمالهم الإرهابية.

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