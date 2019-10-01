كندة علوش: "كلمة حق عن مهرجان الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
أشادت الفنانة السورية كندة علوش، بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أنه أصبح من أهم المهرجانات الدولية في وقتًا قياسيًا.
وكتبت كندة عبر حسابها بـ"انستجرام": "ليس دفاعا عن المهرجان، بل كلمة حق، مهرجان الجونة السينمائي هو اليوم واحد من أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة، أصبح له اسم كبير دوليا وعالميا في وقت قياسي".
وأضافت: "يعرض المهرجان أهم وأحدث الأفلام العربية والعالمية بحضور صناعها ويسابق بعرضها أكبر المهرجانات، يقيم يوميًا العديد من الندوات والنقاشات المهمة والمفيدة للمهتمين بالسينما بالإضافة لورش العمل".
وأوضحت: "كما يقدم من خلال منصة سيني جونة الدعم المادي واللوجستي لأفلام مصرية وعربية ويساعدها كي ترى النور، ويستضيف نجوم من العالم".
وانهت رسالتها بالقول: "كل الشكر للقائمين على مهرجان الجونة، مؤسسين ومنظمين وصولاً للفنيين العاملين على تنفيذ كل التفاصيل لإنجازهم دورة ثالثة منظمة ومهمة وكل التوفيق في التخطيط والتحضير للدورات القادمة".
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