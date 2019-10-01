مي كساب تروج لفيلمها "الطيب والشرس واللعوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روجت الفنانة مي كساب، عبر حسابها بموقع إنستجرام، لفيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، المقرر طرحه بالسينمات غدا الأربعاء الموافق 2 أكتوبر. وعلقت: "مستنيينكم يوم الأربع إن شاء الله بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي". الفيلم بطولة مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، أحمد فتحي، طارق الإبياري، ومن تأليف رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله.

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