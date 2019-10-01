أحمد الكحلاوي لمصراوي: "أبي وُلد يتيمًا وحج 4 مرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 1 أكتوبر 1912، ولد الفنان محمد الكحلاوي، الذي أطلق عليه الجمهور لقب "مداح النبي"، نظرا لما قدمه من أغانِ دينية، عاشت في وجدان الجمهور العربي.

وقال نجله أحمد الكحلاوي، في تصريح خاص لمصراوي، إن والده تربى في كنف خاله، بعد وفاة والدته أثناء ولادته، ولحقها بفترة قصيرة والده.

وتابع: "ورث والدي عن خاله حلاوة الصوت، وكان صديقا للفنان صالح عبدالحي، وهو من أشهر الفنانين وقتها، وهو ما جعل والدي ينشأ في بيئة فنية، وقدم في بداية مسيرته عددا من الأناشيد والمواويل الشعبية، على الرغم من عمله موظفا بالسكة الحديد، وانطلق بعدها في مجال النجومية".

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وأوضح أن والده سافر للشام، وهو ما جعله يتقن اللهجات وخاصة "البدوية" ويغني بها، ومن الشام جمع أموالا طائلة، عاد بها لمصر، وأنشأ شركة إنتاج أطلق عليها اسم "شركة إنتاج أفلام القبيلة"، وكانت متخصصة في إنتاج الافلام البدوية، وأنتجت حوالي 40 فيلما.

أما عن تحوله للإنشاد الديني، قال: "والدي نشأ في بيئة متدينة، وفي إحدى الليالي رأى في منامه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها قرر تحويل مسار حياته، ولحن أكثر من 600 أغنية دينية، وأدى فريضة الحج 40 مرة، وبنى مسجدا يحمل اسمه".

وعن ما يثار عن تشدده في تربية أبنائه، قال: "والدي كان رجل مصري محافظ ومتدين، وشديد جدا في أي حق من حقوق الله، وكان حنونا لأقصى درجة، والأمر لم يكن تشدداً بقدر ما كان خوفا وتقربا لله، فكان يخشى علينا من الفتن، ولم يقسو علينا، بل كان كريما رحيما بالفقراء، وسباقا في عمل الخير".