بعد فيديو الرقص.. هنا شيحة تكشف موهبتها في الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة هنا شيحة، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع الصور "انستجرام"، كواليس تصوير أغنية "سقفة"، التي اختتمت بها فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت الفنانة هنا شيحة رفقة شقيقاتها رشا وحلا، وهن يرقصن ويغنين، وعلقت "هنا"، على الفيديو قائلة: " طبعًا واللي يعرفني يعرف إن صوتي خطير، ولازم بقي حد يكتشفني، مش كده ولا إيه".

يذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت فعالياتها الجمعة الماضية 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.