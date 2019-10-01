"ديزني" تتوقع أن يحصد أحدث أفلام أنجلينا جولي 50 مليون دولار في أسبوعه الافتتاحي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - تراهن شركة "ديزني" الأمريكية، على أن يحقق أحدث أفلام النجمة العالمية، أنجلينا جولي، الجزء الثاني من فيلم "Maleficent"، أكثر من 50 مليون دولار في أسبوعه الافتتاحي خلال النصف الاول من شهر أكتوبر/تشرين الأول.



ويأتي رهان "ديزني" أقل من الجزء الأول، الذي حقق 69 مليون دولار خلال أسبوعه الافتتاحي في عام 2014، والذي يطرح رؤية جديدة لرواية "الجميلة النائمة" (Sleeping Beauty)، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

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فيديو: هكذا تحولت أنجلينا جولي لـMaleficent



واجتازت إيرادات الجزء الأول من Maleficent" " قرابة 750 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بينما بلغت ميزانية إنتاجه 180 مليون دولار.



وسيُطرح الجزء الثاني من "Maleficent" في دور العرض السينمائية في 18 أكتوبر.



ويستكمل الجزء الجديد، الأحداث التي تدور في عهد بعيد للغاية، حول فتاة جميلة يدق قلبها بالحب والنقاء والبراءة، تدعى "ماليفسنت"، كانت تعيش في مملكتها بسلام، لكن في يوم من الأيام جاءت جماعة من الغزاة وهددوا أمن وسلام المملكة، فهبت ماليفسنت بقوة وجبروت من أجل حماية مملكتها ووطنها، لكن للأسف طعنتها سكين الخيانة الغادرة، وتم تدمير مملكتها ومعها تحوّل قلبها إلى حجر، وسعيًا وراء الانتقام ألقت ماليفسنت لعنتها على الملك الغازي ونسله من بعده، وبالتالي حلت لعنتها على الأميرة "أرورا".