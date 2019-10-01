أوباما يكشف عن هوايته الجديدة وسر غضب زوجته منه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - كشف الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن هوايته المفضلة الجديدة بعد خروجه من البيت الأبيض.



وخلال حضوره افتتاح فعاليات حفل معرض المؤسسين، قال أوباما: "هوايتي المفضلة الجديدة هي النوم. هو كالمخدر. من المدهش أنك تنام وتستيقظ، فتشعر بأنك في حالة جيدة وتشعر بالسعادة وتمتليء بالطاقة".

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وأوضح أوباما أنه عقب انتهاء عمله كرئيس للولايات المتحدة، صار لديه المزيد من الوقت للقراءة والتفكير، كما أنه كثيرًا ما يتجول مع زوجته.

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واعترف أوباما بأنّ زوجته ميشيل كانت غاضبة ومنزعجه منه بقوله : "كانت دائمًا غاضبة مني لأنني ترشحت لمنصب الرئيس".

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ويشهد معرض المؤسسين، فعالية تربط 5000 مؤسس ومستثمر، وراغب في إنشاء شركات ناشئة، وكل صنّاع القرار في نظام الشركات الناشئة.



ويقام الاحتفال في مكان فريد من نوعه في مهرجان "أكتوبر للجعة" في ميونخ بألمانيا، خلال الفترة من 29 سبتمبر/أيلول حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

صيحات لم تجرؤ ميشيل أوباما على الظهور بها إلا بعد خروجها من البيت الأبيض