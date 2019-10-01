بالفيديو: بدور البراهيم.. سبب جمال بشرتي.. راضية ربي ووالديني

تداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطع فيديو، لخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، وهي توجّه نصائح لمتابعيها فيما يتعلّق بالعناية بالبشرة، قائلة: “سبب جمال بشرتي.. راضية ربي ووالديني”. وطالبتهم بالاحتذاء بالأجانب من ناحية الحكم على مظهر المرأة بحسب عمرها، الأمر الذي عرّضها للانتقاد من قبل النشطاء.

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