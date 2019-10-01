الفنان الكويتي “طارق العلي” يوضح طبيعة الخلاف بينه وبين الفنانة “حياة الفهد” .. ويصفها بوصف جارح!

أوضح الفنان الكويتي، طارق العلي، طبيعة الخلاف بينه وبين الفنانة الكويتية “حياة الفهد”، واصفًا إياها بوصف جارح . وكشف “العلي” بحسب مجلة “لها” أن خلافه مع “حياة الفهد” بدأ منذ كان رئيس نقابة الفنانين الكويتيين، واصفًا إياها بأنها “امرأة عجوز”! . وأضاف “العلي” : “خلافي مع الممثلة حياة الفهد بدأ عندما كنت رئيس نقابة الفنانين في الكويت، وهي التي اختلقت المشكلات، لكنني لن أردّ عليها، لأنها امرأة عجوز ولا تهمّني أبدًا”.
وكان الخلاف بين الفنانين قد بدأ عقب شن الفنانة “حياة الفهد” هجومًا حادًا على زميلها الفنان طارق العلي بصفته نائب رئيس نقابة الفنانين فى الكويت، معتبرة أنه يُقحم النقابة في خلافات وصراعات عدّة، على خلفية دفاع العلي باسم النقابة عن طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية المشاركين في الأعمال الفنية المخالفة لوائح المعهد، التي تنصّ على عدم مشاركة الطلاب في أي عمل فني، تحت طائلة التعرّض للعقوبات.
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