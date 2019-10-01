أشعلت الإعلامية الكويتية نهى نبيل تطبيق “إنستغرام” بعد انتشار فيديو كشفت فيه تعرضها للقدح والذم من أحد الأشخاص عبر حسابها.
وقالت إنه كان يدخل إلى الحساب ويقوم بشتمها مراراً وتكراراً واهانتها والإساءة إليها. وذكرت أنها التزمت الصمت في البدء قبل أن تقرر تقديم شكوى ضده.
وأضافت أنها تلقت بعد ذلك اتصالاً هاتفياً من صديقة قديمة لها وأن الأخيرة أبلغتها أن شقيقها عاش ظروفاً صعبة أثرت بشكل سلبي على حالته النفسية.
وتابعت أنها طلبت منها تفهم وضعه لأنه تم استدعاؤه على إثر شكوى قدمتها (الإعلامية) ضده. وتبين أنه يقوم بشتم الكثير من الأشخاص الآخرين، مع الإشارة إلى أن والدها رجل كبير في السن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: إعلامية خليجية تفاجأ بأنّ من شتمها ورفعت دعوى ضده هو شقيق صديقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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