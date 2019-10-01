بالفيديو.. محمد حماقي يتحدى لجنة تحكيم ذا فويس والجمهور ينصفه

استعان المطرب محمد حماقي بجمهوره من حفل الإسكندرية الذي أحياه، بالأمس، ليتحدى أعضاء لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، راغب علامة، سميرة سعيد، وأحلام، ويثبت سيطرته.

نشر حماقي مقطع فيديو قصيرًا من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر

فيه وهو يسأل الحضور "بتشجعوا مين؟"، لتنطلق عاصفة من الهتافات باسمه من جمهوره ومحبيه، وعلق على المقطع قائلًا: "أنا مش هتكلم كتير".يذكر أن محمد حماقي أحيا بالأمس حفل استقبال ضخمًا لصالح طلاب جامعة فاروس بالإسكندرية، بحضور الآلاف من الطلاب من مختلف الكليات والمراحل، وتلقى خلال الحفل العديد من الهدايا الخاصة من المعجبين، بالإضافة إلى تكريم إدارة الجامعة له كأفضل مطرب بناء على استفتاء إدارة رعاية الطلاب.