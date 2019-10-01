أميرة البيلى تحيي أول حفل شعري بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، لأول مرة حفل شعري للشاعرة الشابة أميرة البيلى، وذلك في السادسة مساء يوم السبت المقبل الموافق 5 من أكتوبر

الجاري، على مسرح قاعة النهر.

يذكر أن أميرة البيلى من مواليد الإسكندرية، استمرت في تطوير أسلوبها في

الكتابة والإلقاء وتميزت في الفترة الأخيرة بإسلوبها الخاص واستطاعت أن تصل لقلوب الناس وحققت رد فعل كبير وقد حققت قاعدة جماهيرية كبيرة عن طريق القصائد المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعى.