بالصور.. حلا شيحا تثير الجدل على السوشيال ميديا.. ومتابعة: أنتِ عاملة فيلر

أثارت الفنانة حلا شيحا، جدلًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا بعد نشرها مجموعة صور ظهرت خلالها بـ "لوك" مختلف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". "إنستجرام". علقت حلا على الصور قائلة :" سالي رشيد بجد حبيت روحك لأنها مختلفة وإحساسك لأنك فنانة بيبان في شغلك وطريقتك بجد سعيدة أننا اشتغلنا سوا و الجاي أكتر". أننا اشتغلنا سوا و الجاي أكتر". Advertisements فيما قامت أحد المعجبات بالتعليق على الصورة قائلة :"حلا ممكن سؤال أنتِ عاملة فيلر في شفايفك.. إذا كنتي عاملة حبيته جدًا ناعم وناتشورال". لترد حلا عليها قائلة :"لا خالص والله مش عاملة ده الميك أب".

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